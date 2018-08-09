CHP'de yaşananları özetleyen pankart

'Çarp bana lan çarp bana' Rusya versiyonu

1 Arjantin'de Senato kürtaj yasasını reddetti Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Senato, tercihe bağlı kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.

2 Bakan Kurum: İmar Barışı başvuruları 3 milyonu aştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir." dedi.

3 Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

4 Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor Kedicikleriyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar, İsrail'in kendisini mehdi olarak kabul ettiğini dile getirdi.

5 Sadece Las Vegas'ta yapabileceğiniz 10 aktivite Las Vegas gibi başka bir şehir yok; bu çölün sadece Las Vegas'ta yapabileceğiniz şeylerle dolu olması bir tesadüf değil.

6 Ordu'da selin geliş anı vatandaş kamerasında Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağışların meydana geliş anı kameralar tarafından kaydedildi.