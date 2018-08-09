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CHP'de yaşananları özetleyen pankart

CHP Genel Merkezi önünde pankart açan partililer, Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesini çıkardı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 10:18..
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CHP'de yaşananları özetleyen pankart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan liderlik yarışı, partiyi kriz dolu günlere sürükledi.

Delegelerin topladığı imzalara rağmen kurultay kararı almayan Kılıçdaroğlu, tartışmaların bir seviye daha yükselmesine neden oldu.

İSTENMEYEN LİDER

CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başlayan delegelerin yanı sıra, partililer de protestolara katılmaya başladı.

HER ŞEYİN ÖZETİ

"Kemal Kılıçdaroğlu seçim karnesi" başlığıyla hazırlanan pankartla genel merkezin kapısına giden bir partili, CHP Lideri'nin kaybettiği 9 seçimi sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'diktatör' olarak nitelendirmeye başlayan CHP'liler, tepki olarak bir de koltuk götürdü.

CHP'de yaşananları özetleyen pankart

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem VİDEO

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