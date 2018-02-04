CHP'deki delege dengesizliğini Yılmaz Özdil anlattı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde PM üyeliği ve YDK üyeleri seçilirken, partinin şu anki durumu da yeniden akıllarda sorgulanmaya başladı.

CHP'nin illerdeki delege sayılarının dengesizliği de akıllara gelen ayrıntılardan biri.

Bugün köşesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, il il delege sayılarını ve CHP'nin aldığı oy oranlarını sıralayarak bu gerçeği gözler önüne serdi.

PARTİ İÇİ İKTİDAR İÇİN ÖZEL OLARAK DİZAYN EDİLEN SİSTEM

"CHP Genel Başkanı 'kaybedenler kulübü' tarafından seçiliyor." diyen Özdil, oy oranının fazla olduğu ilde delege sayısının az olduğunu ve şu anki bu delege yapısının "parti içi iktidar" için özel olarak dizayn edildiğini vurguladı.

Özdil şu örnekleri verdi:

"CHP, Edirne'de 150 bin oy alıyor 4 delegesi var, Diyarbakır'da 12 bin alıyor 20 delegesi var,

Hatay'da 307 bin oy alıyor 20 delegesi var, Mardin'de, Şırnak'ta, Iğdır'da, Batman'da, Erzurum'da toplam 23 bin oy alıyor, 41 delegesi var.

Hadisenin nüfusla, seçmen sayısıyla, yüzölçümüyle, etnik kökenle, filan alakası yoktur. Bu delege yapısı başarısızların "partiiçi iktidarında başarısı" için özel olarak dizayn edildi."

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