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CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

CHP'de Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" tweetine "sıradan ve kaba bir adamsın" diyerek karşılık verdi.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 16:07..
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CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

24 Haziran seçimlerini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin için kazan gibi kaynıyor.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için çabalarken, cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi Muharrem İnce'nin taraftarları ise imza toplayıp, kurultaya giderek Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmeye çalışıyor.

YENİ KAVGA BAŞLADI

İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve şunları yazdı: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

"TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ"

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan yine Twitter'dan cevap verdi ve şöyle dedi: “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

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