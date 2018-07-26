CHP'deki kurultay tartışmalarında son durum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki koltuk geriliminde seviye günden güne yükseliyor.

İL BAŞKANLARI BÖLÜNDÜ

CHP'nin 59 il başkanı ortak bir açıklama yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını deklare etti.

Muharrem İnce'yi destekleyen il başkanlarının sayısı ise 22'de kaldı.

KOLTUĞA YAPIŞANLAR...

Bunun üzerine Muharrem İnce Twitter hesabından "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar, kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor." dedi.

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129 KILIÇDAROĞLU / 12 MUHARREM

İnce'nin bu sözlerinin ardından TBMM'de bir araya gelen CHP'li milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

129 milletvekilinin imzasının bulunduğu ortak metinde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski genel başkan Deniz Baykal'ın imzası bulunmuyor.

Bu hesaplamaya göre; Muharrem İnce'yi destekleyen milletvekili sayısı 12'de kaldı.

HEPSİ ÇİZİK YEDİ

CHP Lideri, seçimler öncesinde Muharrem İnce'ye yakın isimleri liste dışı bırakmıştı.