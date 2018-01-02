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CHP'den Ahed Tamimi çıkışı

CHP'li Tanrıkulu, "Filistinli Cesur Kız" olarak bilinen 16 yaşındaki Ahed Tamimi için Meclis'te özel komisyon kurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 07:36..
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İsrail polisleri tarafından gece yarısı gözaltına alınan Ahed Tamimi için CHP'den açıklama geldi.

ÖZEL KOMİSYON TEKLİFİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Filistinli Cesur Kız" için Meclis'te bir adım atılarak, özel komisyonun kurulmasını teklif etti.

Tanrıkulu, bu konuda tüm partilerin bir araya gelerek bir heyet oluşturabileceğini savundu.

CHP'den Ahed Tamimi çıkışı

GÖZALTI SÜRESİ 3. KEZ UZATILDI

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün daha uzatmıştı.

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