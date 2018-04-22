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CHP'den istifa eden 15 isim

Listede bugüne kadar adı medyaya yansımış hiçbir isim yok.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 13:38..
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CHP'den istifa eden 15 isim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

İşte İYİ Parti'ye geçen isimler:

1. Burcu Köksal                    Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer                 Amasya

3. Nihat Yeşil                         Ankara

4. Hüseyin Yıldız                   Aydın

5. Ahmet Akın                         Balıkesir

6. Mehmet Göker                    Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu  Bursa

8. Erkan Aydın                         Bursa

9. Tufan Köse                           Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu             Edirne

11. Tacettin Bayır                       İzmir

12. Çetin Arık                             Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet         Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer                 Niğde

15. Ünal Demirtaş                      Zonguldak

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