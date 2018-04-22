CHP'den istifa eden 15 isim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

İşte İYİ Parti'ye geçen isimler:

1. Burcu Köksal Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer Amasya

3. Nihat Yeşil Ankara

4. Hüseyin Yıldız Aydın

5. Ahmet Akın Balıkesir

6. Mehmet Göker Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa

8. Erkan Aydın Bursa

9. Tufan Köse Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu Edirne

11. Tacettin Bayır İzmir

12. Çetin Arık Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer Niğde

15. Ünal Demirtaş Zonguldak