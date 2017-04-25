CHP'den üst üste referandum toplantısı

Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, 7,5 saat sürdü.

CHP'DE REFERANDUM İTİRAZI DEVAM EDİYOR

Referandum sonuçları için daha önce de birçok toplantı yapan Kılıçdaroğlu, bu toplantıda da referandum itirazının sonuna kadar sürdürüleceğini vurguladı.

SOKAK EYLEMLERİ İZLENİYOR

TBMM'den çekilmenin düşünülmediği toplantıda Kılıçdaroğlu, sokak eylemlerine destek verilmeyeceğini fakat eylemlerin izlendiğini belirtti.

PM ÜYELERİNİN KURULTAY TALEBİ

Yapılan toplantıda Parti Meclisi üyelerinin olağanüstü kurultay yapılmasını talep etti. Kılıçdaroğlu'nun ise kurultaya sıcak bakmadığı öğrenildi.