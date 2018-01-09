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CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan bir fotoğrafını paylaştı. Tepkiler ardı ardına geldi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 21:13..
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CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda İstanbul'daki ilçelerin belediye başkanları da katıldı.

CHP'Lİ BAŞKAN'IN FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKTİ

Bu toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıp "İçişleri Bakanımız @suleymansoylu ile Haliç Kongre Merkezindeyiz." notunu düştü.

CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

TEPKİ ÇEKTİ

Kılıç'ın bu paylaşımının altına yorum yapan CHP'liler ise Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapan İçişleri Bakanı ile fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.

CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

CHP'li Belediye Başkanı Soylu'yla fotoğraf paylaştı

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