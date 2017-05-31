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CHP'li belediye heykel için kredi çekecek

Atatürk heykeli yapmak isteyen CHP'li Karşıyaka Belediyesi, yeterli bütçeye sahip olamadığı için kredi çekmeye hazırlanıyor.

31.05.2017 - 07:24
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CHP'li belediye heykel için kredi çekecek

Karşıyaka Meydanı'nda; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, halkın tepkilerine rağmen yıkılacak.

HALKIN PARASIYLA YAPILDI, CHP YIKACAK

1973 yılında Karşıyakalıların topladığı bağışlarla yapılan anıt heykelin yenisini yapmak isteyen CHP'li belediye, yeterli bütçeye sahip değil.

40 MİLYON TL HARCANACAK

Yeni heykelin maliyetinin 40 milyon TL'yi bulması üzerine arayışlara giren belediye, kredi kullanabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

HEYKEL İÇİN KREDİ ÇEKİLİR Mİ

Belediye meclisinde de tartışmalara neden olan heykel için kredi kullanımında, geri adım atılmadı.

CHP'li belediye heykel için kredi çekecek

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