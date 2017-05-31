CHP'li belediye heykel için kredi çekecek

Karşıyaka Meydanı'nda; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, halkın tepkilerine rağmen yıkılacak.
HALKIN PARASIYLA YAPILDI, CHP YIKACAK
1973 yılında Karşıyakalıların topladığı bağışlarla yapılan anıt heykelin yenisini yapmak isteyen CHP'li belediye, yeterli bütçeye sahip değil.
40 MİLYON TL HARCANACAK
Yeni heykelin maliyetinin 40 milyon TL'yi bulması üzerine arayışlara giren belediye, kredi kullanabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.
HEYKEL İÇİN KREDİ ÇEKİLİR Mİ
Belediye meclisinde de tartışmalara neden olan heykel için kredi kullanımında, geri adım atılmadı.