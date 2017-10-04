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CHP'li Tanal: İslamda dini nikah yoktur

Mahmut Tanal, dini nikahın islamda yerinin olmadığını söyledi.

04.10.2017 - 09:03
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CHP'li Tanal: İslamda dini nikah yoktur

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Tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi içeren tasarı, Meclis’te yeniden görüşülmesi için alt komisyona sevk edildi.

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

CHP'Lİ TANAL: İSLAMDA DİNİ NİKAH YOKTUR

Twitter hesabından konuyla ilgili eleştirilerde bulunan CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, imam nikahının islamda yerinin olmadığını savundu.

Tanal, "İmam nikahı, dinimizce zorunluluk değildir. İslamda dini nikah diye bir şey yoktur." dedi.

CHP'li Tanal: İslamda dini nikah yoktur

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