CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par, "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"

Ülkemizin yaklaşık 40 yıldır başına bela olan terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

CHP'li vekil PYD'ye terör örgütü diyemedi VİDEO

CHP'Lİ VEKİL ÖSO'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYOR

İlerleyen dakikalarda Kübra Par, CHP'li vekilin Özgür Suriye Ordusu'yla ilgili sözlerini hatırlatarak "ÖSO'yu Emperyalizmin şemsiyesi altında ülkesini parçalamak isteyen bir örgüt olarak tanımlıyorsunuz. Aynı şeyi PYD için de söyleyemez miyiz" diye soru yöneltti.

'Hı hı' diyerek ÖSO'yla ilgili sözlerini onaylayan Böke, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız" dedi.

Selin Sayek Böke, ÖSO'yu terör örgütü olarak görüyor VİDEO