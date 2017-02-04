taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

CHP Milletvekili Özcan Purçu, “900’lü fantezi hatlarını aradı” iddialarının hedefi olunca cep telefonu faturasını Twitter’dan paylaştı.

04.02.2017 - 03:28
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

Hürriyet'in haberine göre, Purçu, “Sanki cep telefonu faturam 181 bin liraymış gibi yayınlar yapılınca, ‘900’lü fantezi hatlarını arıyor’ diye troll’lerin hedefi oluyorum. Bu doğru değil, 12 aylık cep telefonu faturam 2 bin 418 lira 3 kuruş, telefonu bir ay açık bıraksan yine o fatura gelmez kardeşim” dedi.

"BU 15 AYLIK FATURA"

Meclis Başkanlık Divanı üyeleri arasında kendisini 3. sıraya taşıyan 181 bin liralık haberleşme harcamasına ilişkin olarak ise Purçu şunları söyledi: “Bu 15 aylık bir fatura. Tamam, fazla olabilir, biz de kendimize çekidüzen veririz ama bu konuda kimse bizi uyarmadı ki. Meclis Genel Sekreterliği bize ‘Mektubun, faksın ücreti şudur’ demedi bugüne kadar. Bunların çoğu da valiliklerden, devlet kurumlarından gelen davetler, yazılar, haliyle bunlara dönüş yapmanız lazım. Artık bundan sonra bunlardan gelen hiçbir davete, yazıya da cevap vermeyeceğim.”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

219
ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

0
Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

23
Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

0
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

3
Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

11
Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM