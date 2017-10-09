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CHP'li vekilden hükümete tütün tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, hükümetin ABD'nin vize kararına tepki olarak tütün yasasını çekmesi gerektiğini söyledi.

09.10.2017 - 13:49
  1. Haberler
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Adıyamanlı çiftçilere destek için kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'yla birlikte Tütüncüler Pazarı'nı ziyaret etti. CHP heyeti, ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

"TÜTÜN YOKSA HAYAT YOKTUR"

Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarını Meclis'te gündeme getireceklerini belirten CHP'li Ağbaba, "İddiayla söylüyorum. Bu yasayı büyük tütün kartelleri hazırlayıp, hükümetin önüne sundu. Belki birileri tütün nedir bilmez. Birilerinin aklına zenginleşme olarak görebilir; ancak durum böyle değil. Tütün, Adıyamanlı için çocuğunun ekmek parasıdır. Tütünden kimse zenginleşmiyor. Herkes ailesinin geçimini ancak sağlıyor. Biz tütüne siyasi gözle bakmıyoruz. Bunu bir ekmek meselesi olarak, aş meselesi olarak görüyoruz. Adıyamanlı yoksul insanlar için tütün yoksa hayatta yoktur.

CHP'li vekilden hükümete tütün tepkisi

"TÜTÜN YASASI MİLLİ BİR YASA DEĞİL"

Biz başından beri söylüyoruz. Burada amaç kendi toprakları ekip biçen, alın teriyle geçimini sağlayanlar için hazırlanmış bir yasa değil. Bu yasa büyük sigara firmalarını zenginleştirmek için hazırlanan bir yasa, onların dayatmasıyla hazırlanan bir yasa. Her şeye milli vurgusu yapılıyor. Bu yasa milli bir yasa değil." diye konuştu.

CHP'li vekilden hükümete tütün tepkisi

"TÜTÜN YASASI ABD'NİN BÜYÜK ŞİRKETLERİ İÇİN ÇIKARILIYOR"

ABD'nin, Türkiye vizelerini askıya almasına misilleme olarak Tütün Yasası'nın Meclis'ten çekilmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Dün ABD, Türkiye’ye her türlü vizeyi yasakladı; ama çıkarılmak istenen Tütün Yasası, Amerika'nın büyük şirketleri için çıkarılıyor. Ey hükümet, ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası'nı Meclis'ten çekmektir. Tütün ekimini yasaklayacağına, tütün ekimini desteklemelisin." dedi.

CHP'li vekiller, daha sonra tütün üreticilerinin sorunlarını tarlada dinlemek üzere Çelikhan İlçesi'ne gitti.

CHP'li vekilden hükümete tütün tepkisi

ADIYAMANLI ÜRETİCİLER KAÇAKÇILARA TEPKİLİ

Adıyamanlı tütün üreticileri; kendilerinin tütün satarak para kazandıklarını, devletin getireceği bu yasa ile hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını ve geçim sıkıntısı yaşayacaklarını belirtiyor.

Tütüncüler; yasa değişikliği ile yasağın kendilerine değil, kaçak sigara satanlara gelmesini istiyor.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE HAPİS CEZASI GELECEK

Öte yandan Adıyamanlılar TBMM'ye gelen torba yasa tasarısındaki; "Makarron veya yaprak sigara kâğıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek." değişikliğinden dolayı hapis cezası geleceği için tepkililer.

CHP'li vekilden hükümete tütün tepkisi

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