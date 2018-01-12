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CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

Hakan Şükür'ün mallarına el konuldu ancak eski milletvekili olarak hakları devam ediyor. Yaş ve hizmet yılı dolmadığı için emekli olmasa da sağlık harcamaları gibi her türlü hakka sahip.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 09:49..
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CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı GALERİ

ABD’ye 19 Kasım 2015’de kaçan FETÖ'cü Hakan Şükür’ün, "eski milletvekili" sıfatının hala sürdüğü, bu nedenle her türlü hakka sahip olduğu ortaya çıktı. Şükür'ün emeklilik yaşını ve prim gününü doldurduğunda da emeklilik maaşı alacağı öğrenildi.

ABD'DE LÜKS HAYATINI YAŞIYOR

15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks yaşamıyla dikkat çeken FETÖ'cü Şükür'ün son durumu ile ilgili CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM’ye bilgi edinme kanunu kapsamında soru önergesi verdi.

Aldığı yanıtın ardından CHP'li vekil "OHAL şartları altında her konuda bir KHK çıkararak istediği yasayı değiştiren bir hükümetin, FETÖ’cülüğüyle meşhur ve matuf olan Hakan Şükür ile ilgili herhangi bir düzenleyici işlem yapmamalarını yadırgıyorum." dedi.

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

ESKİ MİLLETVEKİLİ OLARAK HAKLARI SÜRÜYOR

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıtta, “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır.” ifadeleri yer aldı.

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

"EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI ALACAK"

CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel verilen yanıtın ardından şu açıklamalarda bulundu: “Bana verilen yanıt Hakan Şükür’ün emeklilik için yaşı geldiğinde ve prim gün sayısını doldurduğunda emekli milletvekili maaşı alacağı anlamına geliyor. Hukuken doğru bir yanıt. Çünkü Hakan Şükür’ün milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek herhangi bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla herkes için geçerli olan koşulları yerine getirdiğinde emekli milletvekili maaşı alacak. Amma velakin KHK ile ülkeyi demirpençe gibi sıkan, OHAL şartları altında her konuda bir KHK çıkararak istediği yasayı değiştiren bir hükümetin, FETÖ’cülüğüyle meşhur ve matuf olan Hakan Şükür ile ilgili herhangi bir düzenleyici işlem yapmamalarını yadırgıyorum.”

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı VİDEO

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

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