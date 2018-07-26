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CHP'liler il başkanlarını sayamadı

Bir aydır delegelerin imzası konusunda karışıklık yaşayan CHP'liler, bugün de il başkanlarının imzalarını hesaplayamadı, defalarca yanlış okudu, düzeltti...

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 12:30..
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CHP'liler il başkanlarını sayamadı

CHP'liler arasında daha önce İnce için kaç imza toplandığı ile ilgili karmaşa yaşanmış, bu karmaşa haftalarca sürmüştü. Hala CHP'liler toplanan imza sayısıyla ilgili farklı rakamlar verirken, bugün de ortak açıklama yapan CHP'li vekiller bu açıklamaya destek veren vekilleri sayamadı.

59 İSMİ SAYAMADILAR

CHP'de bazı il başkanları saat 11.00'de bir araya geldi, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi. İl başkanları yerel seçimleri işaret ederek, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin." dedi.

Ortak açıklama yapılmasının ardından toplantıya 59 il başkanının katıldığı açıklandı, ancak bu 59 il başkanının ismi bir türlü sayılamadı.

"KARAMAN BURADA DEĞİL... BURADAYMIŞ"

Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, elindeki listeyi okurken sık sık duraksadı ve yanındakilerden yardım istedi.

Yanlış okunanlardan biri de Karaman'ın il başkanıydı. Önce adı okunan ardından Güvener'in uyarılmasıyla "Burada değil" denilen Karaman il başkanı, sonunda müdahalede bulunarak "Buradayım" dedi.

CHP'liler il başkanlarını sayamadı ViDEO

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