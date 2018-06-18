taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.861
USD
4,7207
EURO
5,4661
ALTIN
194,35
PETR
73,1500

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

İnce'nin Tatanka ismiyle çıkardığı kitabında "Leylek bacaklım, Mastürbasyon" gibi başlıkların yer aldığı erotik içerikli şiirleri yer alıyor.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP,  Yalova milletvekili, fizik öğretmeni Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

İNCE'NİN EROTİK ŞİİRLERİ

Her fırsatta fizik öğretmeni olduğuna, dini değerlerine ve kendisine "Hacı Muharrem" dendiğine vurgu yapan İnce, adaylığının açıklandığı günden bu yana da sağ kesime göz kırpmak için ibadet pozları vermekten geri durmuyor.

Kendisine Hacı Muharrem dendiğini söyleyen İnce'nin yıllar önce yazdığı ve Tatanka adını verdiği şiir kitabındaki eserleri ise hayli ilgi uyandırıcı.

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

İŞTE O ŞİİRLERDEN BAZILARI

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

208
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

56
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

112
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

106
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

113
Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

44
Kandil bayram boyunca bombalandı

Kandil bayram boyunca bombalandı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM