CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin erotik kitabı: Tatanka

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP, Yalova milletvekili, fizik öğretmeni Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

İNCE'NİN EROTİK ŞİİRLERİ

Her fırsatta fizik öğretmeni olduğuna, dini değerlerine ve kendisine "Hacı Muharrem" dendiğine vurgu yapan İnce, adaylığının açıklandığı günden bu yana da sağ kesime göz kırpmak için ibadet pozları vermekten geri durmuyor.

Kendisine Hacı Muharrem dendiğini söyleyen İnce'nin yıllar önce yazdığı ve Tatanka adını verdiği şiir kitabındaki eserleri ise hayli ilgi uyandırıcı.

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