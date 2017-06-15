CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldı.

Güvenpark'tan yola çıkacak CHP'liler, Maltepe Cezaevine kadar yürüyecek. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaç gün süreceğini bilmediğini ancak bu yürüyüşün tamamlanacağını söyledi.

HİÇ ARA VERMEDEN YÜRÜYECEKLER

CHP Lideri, sembolik yürüyüş iddialarına ilişkin, "İstanbul Maltepe Cezaevine yürüyeceğiz, kaç gün sürerse, bilmiyorum tabii." dedi.

"Hiç ara vermeden yürüyecek misiniz?" sorusuna "Evet" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, "Orada bitmeyecek tabii. Bu ülkede adalet tesis edilinceye kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu yürüyüşün ayrıntılarını anlattı VİDEO

KAÇ GÜN SÜRECEK

CHP'nin yürüyüşünü başlatacağı Güvenpark'ın Maltepe Cezaevine uzaklığı tam olarak 404 kilometre. Google'ın hesaplamasına göre, Güvenpark'tan Maltepe Cezaevine yapılacak yürüyüş en az 84 saat sürecek. Bu süre de ortalama 3,5 güne denk geliyor.

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