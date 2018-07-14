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CHP'nin çelişkili 15 Temmuz politikası

Kanlı darbe girişimini 2 yıl boyunca tiyatro olarak nitelendiren CHP, ihanetin 2. yılında karar değiştirdi.

AA | 14.07.2018 - 11:48..
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CHP'nin çelişkili 15 Temmuz politikası

15 Temmuz 2016...

Amerika'nın desteğini alan FETÖ, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koymaya kalktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet; tanklara, eli silahlı FETÖ'cü teröristlere karşı göğsünü siper etti.

İHANETE KARŞI KİM NE YAPTI

Millet, meydanlarda tarih yazarken, Başkan Erdoğan'ın iktidardan düşmesini bekleyenler de vardı. ATM önlerinde kuyruk oluşturan kitlenin lideri ise, saklandığı evden FETÖ'cü teröristlerin milletin üzerine nasıl ateş ettiğini sessizce izliyordu...

2 YILDA KIVIRDILAR

Yaşananların üzerinden 2 yıl geçti; CHP, tiyatro dediği kanlı darbe girişimi hakkındaki politikasını değiştirdi.

Parti adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz'a, o gece Ankara'da ve Meclis’te tüm yönleriyle şahit olan milletvekillerinden biri olduğunu anımsattı.

CHP'nin çelişkili 15 Temmuz politikası

FOTOĞRAF: 15 Temmuz'da ATM'lere koşanlar...

CHP'NİN DARBE KARŞISINDAKİ TUTUMU

Özel, CHP'nin, o gece darbe girişiminin başarısız olması ve o gecenin ardından darbenin tüm yönleriyle açığa çıkarılması için çok samimi bir gayret gösterdiğini vurguladı.

CHP'nin çelişkili 15 Temmuz politikası

FOTOĞRAF: Millet meydanlarda göğsünü tanklara siper ederken Kemal Kılıçdaroğlu kahvesini yudumluyordu.

"KIŞLA ÖNLERİNDE DİRENDİK, DEMOKRASİ ZAFERİ KAZANDIK"

Özel, "O gece, hangi siyasi görüşten olursak olalım, 80 milyon olarak hep beraber eksik de olsa sahip olduğumuz bu demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi, askeri darbelere, askeri cuntalara boyun eğmeyeceğimizi, meydanlarda, parlamentoda, FETÖ mensuplarının etkili olduğu kışla önlerinde direnerek, gösterdik ve bir demokrasi zaferi yazdık." diye konuştu.

Her geçen gün, 15 Temmuz akşamı, iktidarıyla muhalefetiyle parlamentoda gösterdikleri direnişin ne kadar anlamlı olduğunu gördüğünü vurgulayan Özel, "O direniş, Türkiye'nin her yerinde askeri darbelere karşı duran vatandaşlarımıza güç verdi, farklı siyasi görüşlerin ülkeyi ve demokrasiyi korumak için bir araya gelebileceğinin en somut göstergesi." ifadesini kullandı.

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