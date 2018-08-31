CHP'nin hedefi 6 yeni büyükşehir

24 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadığı hezimetlere bir yenisini daha ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için çalışmalara başladı.

6 YENİ BÜYÜKŞEHİR

Kurultay tartışmalarından sonra liderliği tartışılan ve örgütle arası oldukça açık olan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde 6 yeni büyükşehir belediyesini kazanabilmek için seferber olacaklarını söyledi.

CHP Lideri, bu illeri şöyle sıraladı; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir.

YANLIŞ HEDEF

2014 yerel seçimleri ve 2017'deki referandum sonuçları dikkate alınarak belirlenen hedefler, parti yönetimi tarafından gerçekçi olarak nitelendiriliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun belirlediği hedeflerde 24 Haziran'da CHP hezimeti yaşamıştı.