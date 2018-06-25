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CHP'nin kalesinde 'Biji serok Apo' kutlamaları

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir, dünkü seçimlerde Muharrem İnce dese de sokaklarda Biji Serok Apo tezahüratları yükseldi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 11:48..
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CHP'nin kalesinde 'Biji serok Apo' kutlamaları

İzmir, yıllar yılı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için bir kale olarak biline geldi. Ülke genelinde çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kazansa da CHP, İzmir'de her daim yüksek oy oranlarına sahip oldu.

CHP'NİN KALESİNDE HDP SEVİNCİ

Bu seçimde de rakamlar değişse de İzmir'deki üstünlük yine CHP'de kaldı. Ancak İzmir sokaklarında CHP'liler değil barajı aşarak Meclis'e giren Halkların Demokratik Partisi (HDP) sempatizanları vardı. HDP'liler sokaklarda "Biji serok Apo" tezahüratlarıyla kutlama yaptı.

CHP'nin kalesinde Biji serok Apo tezahüratları VİDEO

HDP'LİLERİN SOKULMADIĞI İZMİR'DEN BİJİ SEROK APO'LU İZMİR'E

Oysa 2009 yılında İzmir'e giden dönemin DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü karşılamak üzere oluşturulan konvoy İzmirlilerce taşlanmıştı.

CHP'nin kalesinde 'Biji serok Apo' kutlamaları

Yıllar içinde HDP'lilere karşı yumuşayan İzmir, sokaklarda olduğu gibi sandıkta da HDP'ye jest yaptı. İzmir'de Selahattin Demirtaş yüzde %6.03 alsa da HDP, İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge'de yüzde 10'un üzerinde oy alarak birer vekil çıkardı.

Selahattin Demirtaş İzmir'de miting düzenledi

CHP'nin kalesinde 'Biji serok Apo' kutlamaları


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