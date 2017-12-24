Uğur Dündar'ın CHP'nin kanalı olan Halk TV'de dün akşam yayınlanan Halk Arenası programının konuğu Meral Akşener oldu. Dündar, Akşener'i programın başında "Nereye gitsem, kiminle görüşsem, 'Halk Arenası'na ne zaman konuk olacak?' diye sorduğu Meral Akşener" diyerek takdim etti.

"DEVLETİN BAŞINA MERAL GELECEK"

Programda, CHP'li seyircilerinin attığı "Devletin başına Meral gelecek." sloganları ise "CHP İYİ Parti'ye kayıyor." anketini doğrulayan görüntüleri gözler önüne serdi.

CHP'nin kanalında Akşener sloganları atıldı ViDEO

CHP OYLARI İYİ PARTİ'YE KAYIYOR

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan Metropoll anketinde, İYİ Parti'ye yönelen oyların: Yüzde 33'ünün CHP'den, Yüzde 26'sının MHP'den, Yüzde 18'inin AK Parti'den ve Yüzde 23'ünün kararsızlardan geldiği belirtilmişti.