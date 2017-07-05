taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.032
USD
3,5894
EURO
4,0657
ALTIN
140,89
PETR
48,8400

CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

Kayseri Valisi CHP'nin Adalet Yürüyüşü konvoyuna saldırı istihbaratı sonucu DEAŞ'lıların yakalandığını açıkladı.

05.07.2017 - 14:53
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'nde büyük bir provokasyonun önüne geçildi.

6 DEAŞ'LI MİLİTAN YAKALANDI

Emniyet güçlerinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyonla 2'si Kocaeli'de 4'ü Kayseri'de olmak üzere 6 DEAŞ'lı yakalandı.

Alınan bilgiye göre; emniyet yetkilileri DEAŞ mensubu olduğu bilinen kişileri takibe aldı. Bu teröristler Kayseri'de siyah minibüs kiraladılar. DEAŞ'lı teröristlerden 2'si Kocaeli'de 4'ü ise Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

KAYSERİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valisi: "Polisimiz güzel bir istihbarat sonucu altı kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi."

CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

GÜZERGAH ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

Öte yandan, alınan istihbaratlar sonucunda CHP'lilerin geçeceği güzergahta araç trafiği komple kapataılmış hatta ana yola çıkan ara yollar da kamyonlarla kapatılmıştı.

İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı haberi
CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir
Merkel ile Erdoğan G20'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'ta yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek.
Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde
Fetullahçı teröristler tarafından oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un kabrine giden Gül, Kur'an-ı Kerim okudu.
İhbar nedeniyle D-100 Karayolu ulaşıma kapatıldı
Adalet Yürüyüşü'ne saldırı olacağı yönündeki bir ihbar üzerine D-100 Karayolu İstanbul yönü tümüyle trafiğe kapatıldı.
AB ülkelerine iltica başvuruları azaldı
Sığınmacılar tarafından Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvurularının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldığı öğrenildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

80
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

34
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

69
Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

99
Çağla Şıkel tatilde

Çağla Şıkel tatilde

49
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

130
Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM