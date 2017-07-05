CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'nde büyük bir provokasyonun önüne geçildi.

6 DEAŞ'LI MİLİTAN YAKALANDI

Emniyet güçlerinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyonla 2'si Kocaeli'de 4'ü Kayseri'de olmak üzere 6 DEAŞ'lı yakalandı.

Alınan bilgiye göre; emniyet yetkilileri DEAŞ mensubu olduğu bilinen kişileri takibe aldı. Bu teröristler Kayseri'de siyah minibüs kiraladılar. DEAŞ'lı teröristlerden 2'si Kocaeli'de 4'ü ise Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valisi: "Polisimiz güzel bir istihbarat sonucu altı kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi."

GÜZERGAH ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMIŞTI

Öte yandan, alınan istihbaratlar sonucunda CHP'lilerin geçeceği güzergahta araç trafiği komple kapataılmış hatta ana yola çıkan ara yollar da kamyonlarla kapatılmıştı.