24 Haziran'daki seçimlere kısa bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdürüyor.
HDP VE CHP KOL KOLA
Seçim çalışmalarında HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını her defasında vurgulayan İnce'ye HDP seçmeninden de destek geliyor.
CHP'nin mitingine giden HDP'li VİDEO
Amatör kameraya yansıyan görüntüde HDP bayrağını boynuna bağlayan bir kişi CHP bayrağını sallıyor.