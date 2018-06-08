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CHP'nin mitingine giden HDP'li

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ederken HDP'lilerden destek görüyor.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 21:40..
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CHP'nin mitingine giden HDP'li

24 Haziran'daki seçimlere kısa bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdürüyor.

HDP VE CHP KOL KOLA

Seçim çalışmalarında HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını her defasında vurgulayan İnce'ye HDP seçmeninden de destek geliyor.

CHP'nin mitingine giden HDP'li  VİDEO

Amatör kameraya yansıyan görüntüde HDP bayrağını boynuna bağlayan bir kişi CHP bayrağını sallıyor.

CHP'nin mitingine giden HDP'li

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