CHP'nin referandum logosu

CHP, referandum çalışlamaları boyunca propaganda malzemesi için kullanacağı logoyu belirledi.

LOGODA 'GELECEĞİM İÇİN HAYIR' SLOGANI KULLANILDI

Referandum propagandasını pozitif mesajlarla yürütmeyi planlayan CHP, bir kız çocuğunun yer aldığı logosunda sıcak renklerden oluşan güneş ve 'Geleceğim için hayır' sloganı ile üzerinden ‘tercih' yazan hayır pusulasına yer veriyor.

LOGO; ARAÇLARDA, AFİŞ, PANKART, POSTER, BİLBOARDLARDA KULLANILACAK

CHP'nin logosu refearandum çalışmaları boyunca araçlarda, afiş, pankart, bilboard, ratek, poster, promosyon, şapka ve tişörtlerde kullanılacak.