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CHP'nin referandum logosu

Referandum propagandasını pozitif mesajlarla yürütmeyi planlayan CHP, bir kız çocuğunun yer aldığı logoda sıcak renkler tercih etti.

28.02.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'nin referandum logosu

CHP, referandum çalışlamaları boyunca propaganda malzemesi için kullanacağı logoyu belirledi.

LOGODA 'GELECEĞİM İÇİN HAYIR' SLOGANI KULLANILDI

Referandum propagandasını pozitif mesajlarla yürütmeyi planlayan CHP, bir kız çocuğunun yer aldığı logosunda sıcak renklerden oluşan güneş ve 'Geleceğim için hayır' sloganı ile üzerinden ‘tercih' yazan hayır pusulasına yer veriyor.

CHP'nin referandum logosu

LOGO; ARAÇLARDA, AFİŞ, PANKART, POSTER, BİLBOARDLARDA KULLANILACAK

CHP'nin logosu refearandum çalışmaları boyunca araçlarda, afiş, pankart, bilboard, ratek, poster, promosyon, şapka ve tişörtlerde kullanılacak.

CHP'nin referandum logosu

CHP'nin referandum logosu

CHP'nin referandum logosu

CHP'nin referandum logosu

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