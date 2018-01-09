taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

CIA Başkanı Pompeo İran suçlamasını inkar etti

İran yönetiminden yapılan açıklamaları değerlendiren Pompeo, ülkede çıkan protestolarda rol almadıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 07:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
CIA Başkanı Pompeo İran suçlamasını inkar etti

ABD

İran'da çıkan olaylara ilişkin açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, göstericilere her türlü destek vereceklerini söylemişti.

ABD-İSRAİL-SUUDİ ÜÇGENİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Başsavcısı ise, protestoların arkasında Amerika-İsrail ve Suudi Arabistan'ın olduğunu işaret etmiş, uygulanan planın başında da CIA'in olduğu ifade etmişti.

İran'ın bu iddiasının ardından ABD dış istihbarat servisi CIA Başkanı Mike Pompeo'dan ilk açıklama geldi.

CIA'İN İLGİSİ YOK

İran'daki olayların henüz sona ermediğini savunan Pompeo, protestolarda rollerinin olmadığını sözlerine ekledi.

HALK BAŞLATTI

Tahran yönetiminin iddialarını kabul etmeyen CIA Başkanı, çıkan olayların halk tarafından başlatıldığını savundu.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme
Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence Ortadoğu turuna çıkıyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız
ABD Dışişleri Bakanlığının, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme" ve "birleşik Suriye" konusundaki kararlılığını sürdürdüğü bildirildi.
ABD'de helikopter otoyola indi İZLE
Batı Virginia eyaletinde motoru arızalanan helikopterin otoyola acil iniş yaptığı anlar görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

33
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

10
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

29
Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

5
Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

23
Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

29
Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

Amerikalı yetkili: Suriye'nin bütünlüğünden yanayız

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM