CIA Başkanı Pompeo İran suçlamasını inkar etti

İran'da çıkan olaylara ilişkin açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, göstericilere her türlü destek vereceklerini söylemişti.

ABD-İSRAİL-SUUDİ ÜÇGENİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Başsavcısı ise, protestoların arkasında Amerika-İsrail ve Suudi Arabistan'ın olduğunu işaret etmiş, uygulanan planın başında da CIA'in olduğu ifade etmişti.

İran'ın bu iddiasının ardından ABD dış istihbarat servisi CIA Başkanı Mike Pompeo'dan ilk açıklama geldi.

CIA'İN İLGİSİ YOK

İran'daki olayların henüz sona ermediğini savunan Pompeo, protestolarda rollerinin olmadığını sözlerine ekledi.

HALK BAŞLATTI

Tahran yönetiminin iddialarını kabul etmeyen CIA Başkanı, çıkan olayların halk tarafından başlatıldığını savundu.