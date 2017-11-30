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Çin büyümeye devam ediyor

Dünyanın 2. büyük ekonomisine sahip Çin, Doğu ve Orta Avrupa’da yeni ekonomik etki alanları açarak, Avrupa kıtasında nüfuzunu artırıyor.

AA | 30.11.2017 - 07:48..
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Çin'in, Doğu ve Orta Avrupa'da 16 ülkeyle 2012'de ortaklaşa kurduğu iş birliği platformunun (16+1) yıllık toplantısı Macaristan'ın başkenti Budapeşte‘de sürerken, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang’ın katıldığı toplantılarda ekonomik ve ticari iş birlikleri masaya yatırılıyor.

AVRUPA'DAKİ ETKİNLİK ŞAŞIRTICI

Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Montenegro ve Sırbistan’ın içinde bulunduğu platformun 11 ortağı Avrupa Birliği üyesi olarak dikkati çekiyor.

Çinli yetkililere göre, iş birliği Çin'e ve söz konusu Avrupa ülkelerine somut fayda sağlıyor. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını geliştirme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çinli yetkililer, ülke firmalarının altyapı, teknoloji ve finansman konusunda Avrupa bölgesine yardımcı olduklarını belirtti.

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