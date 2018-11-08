Robotik teknoloji çağın en çok geliştirilen unsurlarından biri haline geldi. Büyük yatırımlar ile gelecekte robotları hayata dahil etmeyi amaçlayan ülkeler ve firmalar bu mesele üzerinde ciddi arge çalışmaları yürütüyor. Onlardan biri de Çin.

İLK ROBOT SUNUCU

Dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka sunucusu, Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda görücüye çıktı. Sunucunun sesi ve görüntüsü, Şinhua Haber Ajansı'nın insan sunucularından Zhang Zhao baz alınarak hazırlandı.

Düzenlenen internet konferansına bir tebrik mektubu gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, "Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm içerisinde. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Çin dünyanın ilk yapay zekalı sunucu robotunu üretti VİDEO







"BİLİM VE TEKNOLOJİ DEVRİ"

Yapay zekanın güvenlik, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda kullanımının artırılması, Çin Komünist Partisi'nin ülke yönetimine ilişkin öne çıkardığı başlıca konulardan biri.

Öte yandan, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişim alanları, Çin'in ABD ile rekabet halinde olduğu temel konulardan biri.