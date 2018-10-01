Çin, gümrük tarife oranlarını düşürecek

Vergi indirime tabii olan ürünler toplam vergilendirilebilir malların yüzde 19'unu oluşturacak.

Ayarlamanın ardından, Çin'in genel tarife oranı geçen yıl yüzde 9.8 olan düzeyden yüzde 7.5 seviyesine inecek.

Komisyon, bu oranın Avrupa Birliği'nden biraz yüksek, ancak gelişmekte olan ülkelerin çoğundan daha düşük olduğunu belirtti.

TARİFE İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

Komisyon, tarife indirimlerinin tekstil, seramik, çelik, makine ve bazı kaynak bazlı ürünler ile işlenmiş ürünler sektörlerini kapsayacağını, ayrıca tarifelerin indirilmesi ile dış ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesinin ve ekonominin dışa açılmasının sağlanacağını duyurdu.