Çin ile Vatikan arasında tarihi anlaşma

Bu ön anlaşmanın, 1951'den bu yana kopuk olan Vatikan-Çin diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

PİSKOPOSLAR İŞBİRLİĞİ İLE ATANACAK

Vatikan'dan dün yapılan açıklamaya göre, yıllar süren müzakereler sonunda Pekin'de iki tarafın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir "geçici anlaşmaya" imza attı.

Anlaşmayla, Çin'deki Katolik piskoposların belirlenmesinde iki ülke yönetimlerinin işbirliği yapacağı belirtiliyor.

ÇİN'İN SEÇTİĞİ PİSKOPOSLARI PAPA ONAYACAK

Anlaşmanın detayları açıklanmasa da, bundan böyle Çin yönetiminin seçtiği Katolik piskoposların Papa tarafından onaylanması bekleniyor.

Anlaşmanın ilk somut sonucu da, Papa Francesco'nun Çin tarafından atanmış 7 piskoposu tanıma kararı oldu.

10 milyon kadar Katolik'in bulunduğu Çin'de halen piskoposlar Pekin yönetimi tarafından belirleniyordu, Vatikan ise piskoposları Papa'nın seçmesi gerektiğini belirtiyordu. Bu nedenle Çin'deki Katolikler, devlete bağlı kiliseler ile Vatikan'a bağlı "yeraltı kiliseleri" arasında bölünüyordu.