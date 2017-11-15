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Çin meteoroloji uydusu fırlattı

Çin'in fırlattığı "Fıngyün-3D" adlı meteoroloji uydusu, uzaktan algılama ve atmosferden 3 boyutlu görüntü elde etmek için kullanılacak.

15.11.2017 - 07:56
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ÇİN

China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından geliştirilen uydu ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderildi.

YÖRÜNGEYE GİRDİ

Uzun Yürüyüş (Çang Cıng)-4C adlı roketin taşıdığı uydunun yörüngeye girdiği belirtildi.

Fıngyün-3D, uzaktan algılama ve tüm küresel hava hareketlerinin 3 boyutlu elde görüntüsünün elde edilmesi amacıyla hizmet verecek.

Eylül 2013'te fırlatılan Fıngyün-3C ile çalışacak uydu, sera gazlarının izlenmesi ve atmosferik seslerin gerçekliğini artırmak için de kullanılacak. İki uydunun koordinasyonuyla doğal afetlere yönelik çalışmalarda da ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

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