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Çin: Ticaretimizdeki açık ABD kaynaklı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile aralarındaki "ticaret açığının" kendilerinden değil, ABD'den kaynaklandığını savundu.

DHA | 13.07.2018 - 08:47..
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ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından 10 Temmuz'da yayınlanan "Özel 301 Raporu"na ilişkin açıklama yapan Bakanlık, ABD'nin raporda öne sürdüğü savlara yanıt verdi.

Açıklamada, ABD'nin Çin'e yönelttiği "ekonomik ve ticari faaliyetlerde kendi çıkarları lehine adaletsiz girişimlerde bulunma" suçlamasının asılsız olduğu ileri sürüldü.

ABD'DEN KAYNAKLANIYOR

"Çin- ABD ticaret dengesizliği" iddiasına da değinilen açıklamada, ABD-Çin ticaretindeki büyük açığın Çin'den değil, ABD'den kaynaklandığı vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı savlarına göre, iki ülke arasındaki ticari açık, ABD'nin aşırı düşük mevduat oranı ile, ABD dolarının uluslararası arenada oynadığı önemli rezerv para rolünden ve ayrıca ABD'nin "soğuk savaş dönemi" düşüncesiyle hareket edip, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına sınırlamalar koymasından kaynaklandı.

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