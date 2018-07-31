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Çin yeni gözlem uydusu fırlattı

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Bir Kuşak, Bir Yol Projesi'ne destek vermesi için “uzaktan optik algılama” özellikli ve yüksek çözünürlüklü kayıt alabilen Gaofen-11 uydusunu fırlattı.

İHA | 31.07.2018 - 19:24..
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2010 yılında başlayan Gaofen projesi kapsamında, Gaofen-11 uydusunu fırlatarak yörüngedeki yüksek çözünürlüklü uydu sayısını arttırmaya devam ediyor.

Uydu, İpek Yolu'nun canlandırılması için başlatılan Bir Kuşak, Bir Yol projesine hizmet edecek. Long March 4B roketiyle fırlatılan uydu sayesinde Çin, İpek Yolu’nun arazi araştırmasını, altyapısını, şehir planlamasını, tarım ve afet gözlemini sağlayabilecek.

Çin yeni gözlem uydusu fırlattı VİDEO

KÜRESEL NAVİGASYON SİSTEMİ

Bugün 282’nci fırlatışını gerçekleştiren Long March roketiyle dün de Beidou projesine ait ikiz navigasyon uydularını uzaya fırlatmıştı. Beidou projesiyle birlikte Çin, ABD’nin GPS sistemi, Avrupa Birliği'nin Galileo ve Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya geneline hizmet eden 4’üncü küresel navigasyon sistemine sahip olacak.

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