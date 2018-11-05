Çin'de Dünya Drone Şampiyonası düzenlendi

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Dünya Drone Şampiyonası'nda Avustralyalı Rudi Browning şampiyon oldu.

Dört gün süren ve her yaştan yüzlerce yarışmacının katıldığı şampiyonada 15 yaşındaki Browning rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı. Avusturyalı Bastian Hackl ikinci olurken, Letontalı Karlie Gross üçüncülüğü elde etti.

Çin'de Dünya Drone Şampyonası düzenlendi ViDEO

114.2 KİLOMETREYLE GELEN REKOR

Yarışmaya İsviçre'den katılan Timothy Trowbridge ise, aralarında 100 metre mesafe bulunan iki bayrak arasında 114.2 kilometre hıza ulaşarak bu alandaki rekorun sahibi oldu. Kadınlarda Taylandlı 11 yaşındaki Wanraya Wannapong birinci olurken, küçükler kategorisinde İsveçli Oscar Nilsson şampiyon oldu.