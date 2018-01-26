Çin'de hava kirliliğiyle mücadele için 3 milyar dolar

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in başkenti Pekin'de hayatı tehdit eden hava kirliliğine karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

3 MİLYARLIK YATIRIM

Çinli yetkililer, Pekin Belediye Halk Kongresi’nin yıllık oturumunda hava kirliliği ile mücadele için yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

KÖMÜR VE TAŞITLARDAN ÇIKAN KİRLİLİK KONTROL EDİLECEK

Yatırım kapsamında, kömür ve taşıtların oluşturduğu kirlilik kontrol edilecek ve kırsal alanlarda kömürü temiz enerji ile değiştirmek için projeler desteklenecek. Ayrıca Pekin, çevreyi koruma projeleri kapsamında 67 milyar Yuan’dan fazla yatırım ve entegre çöp arıtımı yapmayı planlıyor.

901 KÖYDE TEMİZ ENERJİYE GEÇİLDİ

Öte yandan Çin sermayesi, son yıllarda hava kalitesini iyileştirmek için tedbirleri yoğunlaştırdı ve dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bu bağlamda 2017’de Pekin’de 901 köy, kömüre bağımlılıktan temiz enerjiye geçti. Yaklaşık yarım milyon eski araç da bu bölgelerden çıkartıldı.