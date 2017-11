Çin'de mucize kurtuluş

Çin'de meydana gelen kazada inanılmaz bir kurtuluş yaşandı. Elektrikli motoru ile seyir halinde ilerleyen bir adam, karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyonun altında kaldı. Ani bir hamle ile son anda kendini kenara atan motosiklet sürücüsü, kamyonetin tekerleri tarafından ezilmekten son anda kurtuldu.

Çin'de mucizevi kurtuluş - VİDEO

30 METRE KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Sürücü karşıya geçerken kamyonun kör noktasına kaldı. Normalde durması ve yol vermesi gereken kamyon adamı farkedemeyince altına aldı. Çinli kamyonun önünde 30 metre sürüklendi.

Sürüklenmenin ardından kendini kenara atmayı başaran adam, iki şeridin arasına geçerek ölümden son anda kurtuldu.Kamyon şoförü ise kör noktada olduğu için farkedemediği motosiklet ile birlikte yoluna devam etti. O anlar trafik kamerası tarafından an be an kaydedildi.