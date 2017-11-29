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Çin'de otobanı balıklar kapladı

Çin'de balık yüklü bir kamyon otobanda kontrolden çıkarak yan yattı, kasadaki balıklar yola saçıldı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 11:28..
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Çin'in Lishu kentinde ilginç bir manzara kaydedildi kameraya. Yolda seyir halindeki bir kamyon kontrolden çıkarak kaza yaptı, ardından yan yattı. Kamyonun kasasındaki canlı balıklar yan yatmanın etkisiyle yola saçıldı.

OTOBAN CANLI BALIKLA KAPLANDI

Kazanın ardında kamyon kasasındaki canlı balıklar yola saçıldı. Akış halindeki trafik bir anda kesildi. Trafiğin neden durduğunu anlamaya çalışan şoförler ise karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Canlı halde çırpınan balıklar, otobanın neredeyse tamamını kapladı.

Çin'de otobanı balıklar kapladı- İZLE

Çin'de otobanı balıklar kapladı

BALIKLAR TOPLANDI TRAFİK AÇILDI

Bir süre sonra yan yatan araç yoldan çekilirken, balıkla kaplanan otobanı açmak çevredekilere düştü. Eline poşet alan araç şoförleri yerde yatan balıkları poşete doldurmaya başladılar. Kısa bir süre içerisinde yol trafiğe açılırken, yolun açılmasına yardım edenler evlerine bir poşet dolusu balık ile döndüler.

Çin'de otobanı balıklar kapladı

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