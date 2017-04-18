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Çin'de yolsuzlukla mücadele soruşturması

Çin'de Yolsuzlukla Mücadele Kurulunun eski başkanı hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

18.04.2017 - 11:26
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Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) Yolsuzlukla Mücadele Kurulunun eski Başkanı Cang Huavey'e, partinin çalışma ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Cang, ülkede yolsuzlukla suçlanan ilk eski kurul başkanı oldu. Cang'ın eski makamının bakan yardımcılığına denk geldiği belirtiliyor.

YENİ KURALLAR DÜZENLENMİŞTİ

CCDI, yolsuzluk soruşturmalarını yürüten personelin denetlenmesi için bazı yeni kurallar düzenlemiş, böylece yolsuzlukla mücadeleyle görevli kişilerin de denetlenmesini amaçlamıştı.

ÇKP Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu ve bölgesel birimleri, 2012'den bu yana ülke genelinde 75 milyondan fazla ÇKP üyesini soruşturdu.



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