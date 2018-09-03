Çin'den Türkiye'ye turist yağacak

Çin'de ekim ayında başlayan bir haftalık ulusal tatilde ABD'yi tercih eden turistlerin sayısında büyük bir azalma olması bekleniyor. Sebebi ise Trump'ın Çin'e yönelik uyguladığı saldırganca politikalar.

BU YIL ABD'YE GİTMEYECEKLER

Çinli turizm şirketleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergileri ve iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle Çinli turistlerin bu yıl ABD'yi tercih etmeyeceğini söylüyor.

Chinanews'a konuşan turizm sektöründen yetkililer, Çin'de ekim ayında başlayan bir haftalık ulusal tatilde ABD'yi tercih eden turistlerin sayısında büyük bir azalma olabileceği uyarısında bulunuyor.

YENİ ROTA: TÜRKİYE

Çin'in en büyük online seyahat acentesi Ctrip'te son iki haftada Türkiye'yle ilgili aramalar 5 kat arttığını açıkladı. Özellikle internet aramaları, siparişler ve rezervasyonlar noktasında önemli bir artış olduğunu belirten Ctrip, yeni dönemde Çinli turistlerin Türkiye'yi tercih edeceklerini açıkladı.





PAKETLER YOK SATIYOR

Ctrip'in Yurtdışı Seyahatler Direktörü Şiao Yinyuan, Ekim ayındaki ulusal tatil sonrasında Türkiye paketlerinin yüzde 20 ile 30 arasında ucuzlamasını beklediklerini söyleyerek "Türkiye elektronik vize seçeneği sunuyor, vizeye başvurmak çok hızlı ve kolay. Yolcular tatillerini seyahatlerinden yalnızca bir hafta önce ayarlayabiliyor. Türkiye'de yaz tatili için paketlerimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Ulusal tatil dönemindeki paketlerimiz de şimdiden bitmek üzere." dedi.