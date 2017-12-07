Çin’den vatandaşlarına 'nükleer' önlem

Kuzey Kore ile Washington hattındaki nükleer gerilim, bölgeyi de etkisi altına aldı. Yumuşama etkilerinin beklendiği bölgede, yumuşamanın aksine gerilim hızla tırmanırken Asya ülkeleri de askeri ve sivil önlemler almaya başladı.

KARİKATÜR İLE AÇIKLANDI

Jilin kentinde yayınlanan gazetede olası bir nükleer saldırıda vatandaşların kendilerini koruyabilmelerinin ve radyoaktif kirlenmeyi gidermelerinin yolları, karikatürle okuyuculara anlatıldı.

Çin, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarına ilişkin endişelerini sık sık dile getirmiş, ayrıca ABD ve Güney Kore’ye Pyongyang’ı provoke etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.