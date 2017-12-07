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Çin’den vatandaşlarına 'nükleer' önlem

Çin’de devlete ait bir gazetede Kuzey Kore’ye yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara nükleer saldırıda nasıl hayatta kalınabileceğine dair bilgilendirme yapıldı.

DHA | 07.12.2017 - 10:17..
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Kuzey Kore ile Washington hattındaki nükleer gerilim, bölgeyi de etkisi altına aldı. Yumuşama etkilerinin beklendiği bölgede, yumuşamanın aksine gerilim hızla tırmanırken Asya ülkeleri de askeri ve sivil önlemler almaya başladı.

Çin’den vatandaşlarına 'nükleer' önlem

KARİKATÜR İLE AÇIKLANDI

Jilin kentinde yayınlanan gazetede olası bir nükleer saldırıda vatandaşların kendilerini koruyabilmelerinin ve radyoaktif kirlenmeyi gidermelerinin yolları, karikatürle okuyuculara anlatıldı.

Çin’den vatandaşlarına 'nükleer' önlem

Çin, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarına ilişkin endişelerini sık sık dile getirmiş, ayrıca ABD ve Güney Kore’ye Pyongyang’ı provoke etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

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