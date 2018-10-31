Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları getirilecek

Ceyda Okay: Coşkun Sabah bana baba oldu

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Yurt dışında doyuran rota: Vegan dostu şehirler

Yeni bir şehre vardıktan sonra yerel mutfağı tatmak gibi bir zevk yok. Gel gelelim, ne idüğü belirsiz yağ bağlamış hayvansal gıdalarla başımız büyük dertte.