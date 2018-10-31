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Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarının 26 Kasım itibarıyla ABD Chicago'dan Gaziantep'e getirileceğini açıkladı.

DHA | 31.10.2018 - 13:23..
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Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları getirilecek

Gaziantep Nizip'in 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma Antik Kenti'nde Belkıs Harabeleri'nin kurtarılması sırasında üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla keşfedildi.

KAYIP PARÇALAR TAMAMLANACAK

Farklı eserlerle birlikte kurtarılan Çingene Kızı mozağinin bazı parçaları, yıllar önce çalınarak kilometrelerce uzağa götürüldü.

Bugün kentin önemli simgelerinden biri haline gelen Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra evine dönecek.

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları getirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

26 KASIM'DA GETİRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kayıp parçaların 26 Kasım itibarıyla ABD Chicago'dan Gaziantep'e getirileceğini belirtti.

2003-2018 arasında 4 bin 319 parça tarihi eserin yurt dışında tespit edilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini de söyledi.

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