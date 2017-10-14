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Çin'in uydusu dünyaya düşüyor

Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği Tiangong-1 adlı uydunun kontrolünün kaybedildiği ve düşüşe geçtiği belirtildi.

14.10.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. Uzmanlar yaklaşık 100 kiloluk moloz yığınının Dünya'da tam olarak hangi noktaya düşeceğinin henüz belli olmadığını söylüyor.

SÜPER GÜÇ PROJESİ FACİAYA DÖNÜŞÜYOR

Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun birkaç ay içinde "Dünya'ya düşmesi" bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu.

Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı.

Çin'in uydusu dünyaya düşüyor

Çin'in uzay ajansı, Birleşmiş Milletler'e (BM) istasyonun Ekim 2017 ila Nisan 2018 arasındaki zaman diliminde Dünya'ya çarpacağı bilgisini vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaşan istasyonun yeryüzüne düşüş hızı da giderek artıyor.

NEREYE ÇARPACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Harvard Üniversitesi'nin tanınmış astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde Yer'e en yakın noktanın 300 km'nin altında olduğunu söyledi.

Bu parçaların insanlara zarar verme ihtimali düşük ancak Çin Mayıs ayında BM'nin Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'ne yaptığı açıklamada, istasyonun düşüşünü izlemeyi sürdürecekleri sözünü vermişti.

Çin'in uydusu dünyaya düşüyor

Çin, yeryüzüne nihai dalış süreci başladığında BM'ye bilgi vereceğini söylemişti ama atrofizikçi McDowell'a göre, istasyonun yeryüzünde nereye çarpacağı, ancak birkaç gün öncesinde tespit edilebilecek.

Atmosferin koşullarına bağlı olarak düşeceği konumun değişerek "bir kıtadan bir başkasına" geçebileceğini belirten McDowell, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeryüzüne düşüşünün tam olarak ne zaman olacağını ancak 6 ya da 7 saat öncesinde öğrenebiliriz. Ne zaman düşeceğini bilmiyorsak, nereye düşeceğini de bilemeyiz."

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