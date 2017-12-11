Çinli akrobat ölü bulundu

Çin'in, binalara tırmanan ilk kişisi olan Wu Yongning, çıktığı binanın tepesine hiç beklemediği bir olay yaşadı.

YERE DÜŞTÜ

Wu Yongning, Huayuan International Centre Binası'nın 45'inci katına çıkarak bir video kaydetti. Binanın tepesinde dengesini kaybeden adam, yere düşerek yaşamını yitirdi.

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EVLENECEKTİ

Yongning'in sevgilisi Jin Jin, sevgilisi yaşamını yitirmeseydi iki gün sonra ailelerinin tanışacağını ve evleneceklerini söyledi. Jin Jin ayrıca, Yongning'in internet sitesine yükleyeceği bu video ile 9 bin pound kazanmayı ve bu parayı ailesine vermeyi planladığını ifade etse de, genç adam feci bir şekilde can verdi.