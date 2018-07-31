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Uzmanlar uyarıyor: Pijamayla uyuyun

Yaz gecelerinde bunaltıcı sıcaklar çoğu insanın mümkün olduğunda az kıyafetle yatağa girmesine neden olsa da uzmanlar aksi yönde uyarıyor.

AA | 31.07.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Yaz geceleri aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan uyku problemlerini yaptığınız seçimler de artırıyor olabilir.

"PİJAMA GİYİN"

Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley'e göre bu tür durumlarda çıplak uyumamak, pijama giymek gerekiyor. Doğal malzemelerden yapılmış pijamalar kişilerin bedenlerinin daha serin kalmasını sağlıyor.

"YATMADAN ÖNCE ILIK BİR DUŞ ALIN"

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Stanley pijama kumaşının vücuttaki teri emmesi nedeniyle daha ferah hissedildiğini kaydetti. Çok sıcak olduğunda iyi bir gece uykusu alabilmenin diğer çözümleri arasında üzerinize bir şey örtmemek, yatağa girmeden önce ılık bir duş almak veya çarşaf ile yastığı soğutmak yer alıyor.

Stanley gece boyunca vücut ısınacağı yine de en kesin çözüm pijama giyilerek uyunması olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar uyarıyor: Pijamayla uyuyun

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