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Çipras, Ege Denizi'nde F16'yla uçtu

Yunanistan Başbakanı F16 uçağıyla sabah saatlerinde bir uçuş gerçekleştirdi.

12.10.2017 - 18:10
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Çipras, Ege Denizi'nde F16'yla uçtu

Sabah saatlerinde Larisa Hava Kuvvetleri Karargâhını ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras özel uçuş kıyafeti giyerek F16 Block 52+ uçağına bindi ve 3 savaş uçağı eşliğinde Kuzey Ege üzerinde uçuş yaptı.

"ÇİPRAS UÇUYOR MU?"

Yaklaşık bir saat süren uçuş sırasında Skiros, Halkidiki, Aynaros, Limnos ve Ayios Eustratios üzerinden geçtikten sonra Yunanistan Başbakanını taşıyan uçak saat 13.30’da Larisa Havaalanına iniş yaptı. Başbakanlığın bu sabah gazetecileri “Çipras uçuyor mu?” cümlesiyle bilgilendirmesi ilk başta şaşkınlık yarattı.

Çipras Ege'de F16'yla uçtu VİDEO

SAVAŞ UÇAĞIYLA UÇAN 3. LİDER

Az sonra Başbakanın Larisa Hava Kuvvetleri Karargâhını ziyaret ettiği öğrenildi. Savaş uçağıyla uçuş yapan ilk Yunanlı lider Eleutherios Venizelos, daha sonra da Konstantinos Mitsotakis oldu.

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