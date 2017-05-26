Çipras'ın Merkel'e yalvardığı anlar

Borç batağındaki Yunanistan, kreditörlerin dediklerini yerine getirerek kemer sıkma politikalarını devreye soktu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Limanları ve havaalanlarını satarak para ihtiyacını karşılamaya çalışan Yunanistan, aldığı tüm önlemlere rağmen kreditörlerle anlaşamadı.

BORÇ AFFI

Temmuz ayında 7 milyar dolarlık bir ödeme yapması gereken Yunanistan, Avrupa'dan borç affı istemişti.

Yaşananlardan sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, Yunanistan Başbakanı Çipras için bir fırsat oldu.

Zirvede; Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun uzun konuşan Çipras, sorunların çözülmesini istedi.