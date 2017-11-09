Çipras'tan Arap yatırımcılara çağrı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Arap ülkelerinden yatırım çekmek amacıyla Atina'da düzenlenen 2. Avro-Arap Zirvesinin açılışında konuştu.

"YUNANİSTAN'A YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİN"

Çipras, Yunanistan'ın ekonomik kriz atmosferinden çıkmaya başladığını anlatarak Arap yatırımcılara ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu.

ARAP DÜNYASIYLA İŞ BİRLİĞİ

AB'nin Orta Doğu'daki sorunlara geçmişten ders alarak kararlılıkla yaklaşması gerektiğini dile getiren Çipras, "AB, uluslararası rolünü ancak Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de barış ve istikrar için Arap dünyasıyla iş birliği gerçekleştirirse güçlendirebilir." şeklinde konuştu.

Çipras, Avrupa'nın karşılaştığı birçok sorunun çözümünün kapsamlı bir Akdeniz politikası ve Arap dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine bağlı olduğu vurgusu yaptı.

FİLİSTİN'İ DESTEKLİYORUZ

Filistin sorununa ilişkin Çipras, 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin'i desteklediklerine işaret ederek, "Avrupa Birliği'nin, Filistin meselesinde müzakerelere bir an önce yeniden başlanmasını desteklemesi gerektiği açıktır. Hedef, iki ülkenin güvenli bir şekilde adil bir çözüme dayalı birlikte var olmasıdır." ifadelerini kullandı.