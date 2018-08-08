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Çivisiz cami yıllara meydan okuyor

Çivi kullanılmadan 1366'da inşa edilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Mahmut Bey Camisi, 652 yıldır zamana direniyor.

AA | 08.08.2018 - 15:01..
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Kastamonu Kasaba köyünde Candaroğlu beylerinden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından çivi kullanılmadan 1366'da yaptırılan ahşap Mahmut Bey Camisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bindirme tekniğiyle, çivi kullanılmadan yapıldığı için çivisiz cami olarak bilinen Mahmut Bey Camisi'nde yangın riski nedeniyle elektrik tesisatı bulunmuyor.

EN ESKİ YERLEŞİM YERİ

Dıştan taş bir yapı görünüme sahip olmasına karşın iç süslemeleri ve çivisiz yapılması dolayısıyla tarihi yapı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, açıklamada, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kasaba köyünün eski bir yerleşim yeri olduğunu anımsattı.

Çivisiz cami yıllara meydan okuyor

RESTORASYON YAPILDI

Yavuz Yücebıyık, "Cami bahçesiyle birlikte 2 bin 429 metrelik bir alanda bulunuyor. Caminin 2006 yılında restorasyon projesini yaptırdık. 2007 yılında sadece kaba restorasyonunu yaptırdık. Özellikle ahşap olan iç kısmı hem Karadeniz bölgesinde, hem de ülkemizdeki ahşap camilerin ender örneklerinden bir tanesi." dedi.

Yavuz Yücebıyık, 1977 yılında çalınan ve Manisa'da bir okulun bahçesinde bulunan cami kapısının daha sonra müzeye konulduğunu anlattı.

Çivisiz cami yıllara meydan okuyor

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