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CNN kanalında Mesut Özil yorumu

Amerikan CNN kanalında Mesut Özil'in Almanya ile yaşadığı sıkıntılar dile getirilirken kendisine karşı yapılan medya manipülasyonuna dikkat çekildi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 14:26..
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Dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman medyasının Mesut Özil'e yaptığı manipülasyonu konuşuyor.

Bu konu Amerikan CNN kanalında da gündeme geldi. Alman medyasının Mesut Özil'in kaybettiğini yazması üzerine kanalda asıl kaybedenin Almanya olduğu gerçeği gözler önüne serildi.

CNN kanalında Mesut Özil yorumu

CNN kanalında Mesut Özil yorumu-VİDEO

"GÖÇMENLERİN BAŞARI HİKAYESİ ÜLKEYİ CAN EVİNDEN VURDU"

CNN muhabiri Atika Shubert, "Almanya’da futbol elbette milli bir gurur noktası, fakat aynı zamanda ülkenin göçmen toplulukların entegrasyonu bakımından başarı hikayelerinden biri. Bu durum işte bu nedenle ülkeyi can evinden vurdu ve bu denli siyasi bir mesele haline geldi" dedi.

CNN kanalında Mesut Özil yorumu

ALMAN BİLD'E ELEŞTİRİ

Muhabir sözlerine şöyle devam etti: "Alman gazetesi Bild yaptığı haberlerle bu durumu körükledi. Bild, Özil’in ayrılık kararını 'Özil sefil bir biçimde bıraktı ve Almanya konusunda kafası karışık ifadelerde bulundu' dedi. Bu tür başlıklar öyle bir noktaya geldi ki Almanya Şansölyesi Angela Merkel de sözcüsü aracılığıyla duruma müdahil olma ihtiyacı hissetti."

CNN kanalında Mesut Özil yorumu

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