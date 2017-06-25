CNN Trump haberini yayından kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bayramlaşma töreninde konuşma yapıyor.

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Sosa Beşiktaş'a dönmek istiyor

Şampiyon kadroyu daha güçlü hale getirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.