CNN Trump haberini yayından kaldırdı

Amerika'da yayın yapan CNN, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçiş ekibinden bir kişinin Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile olası ilişkilere yönelik Senato soruşturmasını anlatan haberi siteden kaldırdı.
ÖZÜR DİLEDİLER
CNN’in internet sitesinde, genel yayın yönetmeninin imzasını taşıyan kısa bir yazı yayımlandı. Yazıda, “Bu haber, CNN’in yayın standartlarına uymuyor. Bu yüzden haberi kaldırdı. CNN, Sayın Anthony Scaramuzzi’den özür diler” ifadelerine yer verildi.
Haberin hangi kısımlarının CNN’in yayın standartlarına uymadığı ise belirtilmedi.