Yıllar sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan Çocuklar Duymasın dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde sahneye giren bir kitap izleyenlerin tepkisine yol açtı.
FETÖ'NÜN KİTABI
Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D’de yayınlanan dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitabın görülmesi dikkat çekti.
YAPIMCI BİROL GÜVEN AÇIKLAMA YAPMADI
Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan kitabın dizide kullanılması tepkilere neden olurken dizinin yapımcısı Birol Güven henüz bir açıklama gelmedi.
Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı VİDEO
KÜTÜPHANEDEKİ RAFA YERLEŞTİRİLDİ
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafında 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı görülüyor.