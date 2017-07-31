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Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı

Yeniden yayınlanmaya başlayan, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde FETÖ'nün kitabının yer alması izleyicinin gözünden kaçmadı.

31.07.2017 - 15:49
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Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı

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Yıllar sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan Çocuklar Duymasın dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde sahneye giren bir kitap izleyenlerin tepkisine yol açtı.

FETÖ'NÜN KİTABI

Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D’de yayınlanan dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitabın görülmesi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı

YAPIMCI BİROL GÜVEN AÇIKLAMA YAPMADI

Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan kitabın dizide kullanılması tepkilere neden olurken dizinin yapımcısı Birol Güven henüz bir açıklama gelmedi.

Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı VİDEO

KÜTÜPHANEDEKİ RAFA YERLEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafında 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı görülüyor.

Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı

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